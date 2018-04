Taranto | dal Rotary una foresta di lecci in città per combattere l' inquinamento

Taranto - malata di leucemia muore per un'infezione presa in ospedale : aperta un'inchiesta : La 62enne era ricoverata nel reparto di Ematologia dell' ospedale Moscati di Taranto . La famiglia ha chiesto di indigare su eventuali negligenze nelle procedure...

Taranto - il Csm espelle dalla magistratura ex pm Di Giorgio : è in carcere per corruzione : L'ex pm è stato condannato con l'accusa di aver abusato della toga per interferire nella vita politica di Castellaneta, minacciando politici e cittadini. Sta...