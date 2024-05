(Di domenica 12 maggio 2024) Due podi, una vittoria e un secondo posto, impreziosiscono il week end deltricolore, alla vigilia del primo torneo italiano della stagione, che si disputerà nel prossimo fine settimana a Cervia. Il romagnolo Marcoe l’emiliano di origine ucraina Davissbancanoe trionfano nel loro primo torneo assieme, mentresfiorano il successo in Cina aarrendendosi solo alle padrone di casa Bai/Wang al termine di un torneo che potrebbe aver restituito fiducia alla coppia italiana, dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese. Marcosi conferma l’uomo delle prime e delle ultime volte. Vinse alinternazionale nel World Tour nel 2015 in coppia con ...

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. DAZN , la piattaforma globale di live Streaming sportivo, arricchisce la propria offerta dedicata al Volley , offrendo a tutti i tifosi un sempre ...

Ottimo l’inizio della stagione dei tornei Futures per le coppie Italia ne impegnate in campo in questo fine settimana. Tutti e tre i binomi azzurri hanno superato il primo turno e sono alla fase a gironi. A Madrid Caminati / Krumins sono qualificati ...

Procede ad un serrato ritmo di lavoro l’“ Operazione parco“ in corso da giorni alla frazione Geromina di Treviglio, legata alla valorizzazione della natura, campo di “ Beach volley “, luogo per l’insegnamento del codice della strada e punto di ...

Beach volley, Trionfo per Krumins e Caminati al debutto nel Future di Madrid! Bianchin/Scampoli seconde a Pingtan - beach volley, Trionfo per Krumins e Caminati al debutto nel Future di Madrid! Bianchin/Scampoli seconde a Pingtan - Due podi, una vittoria e un secondo posto, impreziosiscono il week end del beach volley tricolore, alla vigilia del primo torneo italiano della stagione, ...

Beach Volley: Scampoli/Bianchin a Pingtan si arrendono in finale - beach volley: Scampoli/Bianchin a Pingtan si arrendono in finale - Dopo la splendida vittoria in semifinale contro la coppia delle Isole Vanuatu Matauatu/Lawac per 2-0 (21-14, 21-14), Claudia e Margherita hanno ceduto dopo dura lotta 2-1 (24-22, 15-21, 15-13) alle ci ...

A Stezzano rinasce il «Villaggio sportivo» - A Stezzano rinasce il «Villaggio sportivo» - Non si tratta dell'inaugurazione di un nuovo centro sportivo, ma della riqualificazione della struttura esistente, rinnovata grazie a un accordo tra il Ccomune e beach volley Stezzano, cui è stata aff ...