Roma - De Rossi | 'Leverkusen un ricord - non cè tempo Ho studiato Gasperini'

Tempo di lettura: < 1 minutoAppena conosciuto il nome dell’avversaria nei play off, si è messa subito in moto la macchina organizzativa per definire i dettagli della trasferta di martedì sera per il Benevento a Trieste . La squadra partirà oggi ...

Luca Percassi ha risposto a tono alle dichiarazioni di Daniele De Rossi sul calendario e le partite da recuperare Luca Percassi , amministratore delegato dell’ Atalanta , è intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione della sfida contro la Roma . ...

I Diffidati di Atalanta-Roma , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra allenata da Daniele De Rossi, dopo l’eliminazione dall’Europa League, vuole chiudere la stagione nel miglior modo possibile ...

Atalanta-Roma Streaming Gratis: la Serie A in Diretta LIVE - Atalanta-roma Streaming Gratis: la Serie A in Diretta LIVE - Streaming Gratis Atalanta-roma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Seria A: info partita, probabili formazioni e Diretta LIVE ...

SERIE A, Le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma - SERIE A, Le formazioni ufficiali di Atalanta-roma - La domenica di Serie A si chiude con lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League del Gewiss Stadium tra Atalanta e roma. Bergamaschi e capitolini che si ...

De Rossi: “Leverkusen un ricordo, il nostro obiettivo è qualificarci in Champions” - De rossi: “Leverkusen un ricordo, il nostro obiettivo è qualificarci in Champions” - Le parole dell'allenatore giallorosso, Daniele De rossi, nel pre-partita di Atalanta-roma, in programma al Gewiss Stadium.