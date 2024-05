Pauroso incendio in Brussa - casone divorato dalle fiamme Difficile intervento dei Vigili del fuoco

Sono passati quasi sei mesi Dalle parole con le quali Antonio Guterres dichiarò che l’attacco di Hamas del 7 ottobre “non è venuto dal nulla“, ma si inseriva in un contesto di anni di soprusi e violazioni israeliane delle risoluzioni Onu. In ...

Vigili del fuoco intervengono in un incendio in direzione Canosa - Vigili del fuoco intervengono in un incendio in direzione Canosa - I Vigili del fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 12 maggio sono intervenuti sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 38,500 nel territorio del comune di Monteforte Irpino in direzione C ...

Autostrada A16: a fuoco auto con coniugi e bambini a bordo - Autostrada A16: a fuoco auto con coniugi e bambini a bordo - Quando la famiglia si è accorta della fuoriuscita di fumo dal motore, ha fatto appena in tempo ad abbandonare l'auto. Tanto spavento ma nessuna conseguenza ...

Incendio in Brussa, casone divorato dalle fiamme. In azione l'elicottero Drago con i lanci di acqua - Incendio in Brussa, casone divorato dalle fiamme. In azione l'elicottero Drago con i lanci di acqua - CAORLE - Paura in Brussa a Caorle nel pomeriggio di oggi, domenica 12 maggio, quando poco prima delle 16 un casone in un isolotto è stato divorato dalle fiamme. A chiamare i soccorsi ...