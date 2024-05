Aggressione feroce in pieno giorno Aprono la porta di casa e vengono presi a bastonate e rapinati

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo gli episodi violenti dei giorni e delle settimane scorse, un’violenta esi è verificata questa mattina nel Salento. Un uomo si è fatto aprire con una scusa ladell’abitazione da una coppia e poi ha colpito selvaggiamente i due con una mazza, con l’obiettivo di entrare ine compiere una rapina che poi è andata in fumo. Attimi di terrore e paura quelli che si sono vissuti questa mattina, intorno alle nove, a Nardò, ma soprattutto quelli che ha vissuto una coppia del posto, lui 55enne e lei 54enne. Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, infatti, un uomo avrebbe citofonato adella coppia, situata in piazza Gregorio Papa, nelcentro storico del paese, e si sarebbe fatto aprire lacon una scusa. La donna ...

Un colpo di campanello con una scusa, poi la feroce aggressione a una coppia - Un colpo di campanello con una scusa, poi la feroce aggressione a una coppia - A Nardò, un 55enne ha riportato ferite a testa e volto provocati da un oggetto contundente, contusioni anche per la moglie. Entrambi in ospedale. Probabilmente un tentativo di rapina con il presunto a ...

Un satira feroce della società in “Jeanne Dark” di Fabio Vacchi in prima mondiale al Maggio Musicale Fiorentino - Un satira feroce della società in “Jeanne Dark” di Fabio Vacchi in prima mondiale al Maggio Musicale Fiorentino - La satira comica era spesso ricca di satira feroce e in alcuni casi anche parecchio scurrile ... Ne approfitta frate Bordone, si porta a letto Agnese, ma viene poi ucciso a bastonate dallo Stalliere ...