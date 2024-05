Made in Italy - Coldiretti | Cibo prima ricchezza del Paese

Claudio Marenzi è il primo ospite di ‘ Made in Italy ’ la nuova rubrica curata e condotta dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis dedicata alle eccellenze italiane e ai suoi protagonisti, in onda sabato 11 maggio alle 21:00. Il Presidente di ...

Scopri come il Made in Italy guida la sostenibilità ambientale attraverso innovazione, risparmio energetico e riciclo responsabile. <p>The post Il Made in Italy e la sostenibilità ambientale. first appeared on MoltoUomo.it.</p>