Firenze - alla Pergola nasce Planetaria per fare divulgazione su ambiente e sostenibilità

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 - Al via dal 7 al 9 giugno apresso il Teatro dellala prima edizione di– Discorsi con la Terra,festival.it #discorsiconlaterra. Un concept totalmente nuovo nato dcollaborazione tra artisti e scienziati di livello internazionale. Ideato da Stefano Accorsi e Filippo Gentili con la produzione di Superhumans - la factory che unisce consulenza strategica, pensiero creativo e produzione multicanale – e della Fondazione Teatro della Toscana,vuole essere un’esperienza immersiva in cui ripensare il rapporto con il nostro pianeta per imparare a viverci in maniera costruttiva e sostenibile, con l’obiettivo di usare l’arte per riattivare i sensi, creare emozioni, ripensare il nostro modo di stare al mondo. Partner ...

