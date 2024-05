(Di domenica 12 maggio 2024) Il presidente russo Vladimirha prola nomina di Andreicarica di ministro della, finora ricoperta da Serghei. Lo si legge in un messaggio sul canale Telegram del Consiglio della Federazione citato dTass. Nel governo precedente,ha ricoperto l'incarico di primo vice primo ministro. Il capo del Cremlino ha invece chiesto di riconfermare Sergei Lavrov come ministro degli Esteri. Le nomine saranno sottoposte al Consiglio della Federazione in una riunione del 14 maggio.

Per lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno nelle ultime 24 ore. Unità ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo, ...

