Pallamano - storica qualificazione ai Mondiali maschili 2025 | l’Italia torna dopo 27 anni

(Di domenica 12 maggio 2024) Lacrime di gioia per laazzurra:conquista laainella rassegna iridata a distanza di 27dalla sua unica partecipazione precedente, che risale al 1997. Gli uomini di Riccardo Trillini compiono una straordinaria impresa nella bolgia del Mora?a Sport Center di Podgorica, dove gli azzurri superano 33-31 i padroni di casa del Montenegro davanti a sei mila spettatori. Prestazione monumentale della Nazionale tricolore, che bissa il successo ottenuto per 32-26 nell’andata di giovedì scorso al Pala San Giacomo di Conversano. Gli azzurri, nei primi due turni dei Playoff diavevano superato la Turchia (sconfitta per 37-28 all’andata e successo per 37-27 al ...