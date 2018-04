Milano | sfugge al padrone e sale su treno a Varese | polfer recupera cane

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018), 27 apr. (AdnKronos) – Era sfuggita almentre si trovava nella stazione ferroviaria di Gallarate, nel varesotto. Poi era salita su une di lei si erano perse le tracce, fino a quando lal’hata, restituendola al legittimo proprietario. E’ una storia a lieto fine quella di una cagnolina ritrovata nel pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria milanese di Porta Garibaldi.La cagnolina era salita a bordo del regionale Porto Ceresio-. Una volta giunta a destinazione è stata notata dagli agenti che l’hannota e accudita. Le sue condizioni lasciavano intendere che non si trattasse di un randagio, così sono state avviate ricerche in tutte le stazioni della Lombardia. Le indagini hanno avuto esito positivo a Gallarate, dove un uomo aveva denunciato la scomparsa del suo. In serata l’uomo, originario di Gela, ha ...