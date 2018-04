Tre antagonisti a processo | aiutavano profughi a forzare controlli a confine con Francia

Sul Treno vuoto degli antagonisti verso il Cpr di Ponte Galeria. Flop dell'altro corteo di Roma : L'appuntamento è fissato per le 15 alla stazione di Roma Ostiense. "Si incontrano ogni tanto, sono pochi. Prendono il treno senza pagare il biglietto. Ma se fossi assieme a loro, neppure io lo pagherei". Un agente della polizia ferroviaria scruta il piazzale. Attende la pattuglia di antagonisti che dovrebbe raggiungere in treno la struttura per migranti di Ponte Galeria, per partecipare a un presidio di solidarietà agli ospiti. In ...