Ho sciolto nell' acido i tre studenti La confessione choc del rapper messicano

Blitz contro Messina Denaro - 21 arresti «Ha sciolto il bambino nell’acido - bene»|Video : Si stringe il cerchio attorno al capo di Cosa Nostra. In manette presunti affiliati al boss operanti nel Trapanese. Le accuse vanno dall’estorsione all’associazione mafiosa. E spuntano intercettazioni in cui si ricordano Riina e l’uccisione del piccolo Di Matteo

Il boss del clan di Matteo Messina Denaro intercettato : "Il bimbo sciolto nell'acido? Riina fece bene" : "Allora ha sciolto a quello nell'acido, non ha fatto bene? Ha fatto bene". Parla, non sapendo di essere intercettato, uno dei mafiosi fermati dalla dda di Palermo nel blitz di oggi che ha portato in cella 22 tra boss e favoreggiatori del clan di Matteo Messina Denaro. Il drammatico riferimento è alla vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, rapito, tenuto sotto sequestro per 779 giorni, ucciso e sciolto ...

Mafia - l'intercettazione choc del boss : 'Il bimbo sciolto nell'acido? Riina fece bene' : 'Allora ha sciolto a quello nell'acido, non ha fatto bene? Ha fatto bene'. Parla, non sapendo di essere intercettato, uno dei mafiosi fermati dalla dda di Palermo nel blitz di oggi che ha portato in ...