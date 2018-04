Roberto Fico farà un secondo giro | prima di tornare da Sergio Mattarella

Consultazioni - i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico : “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” : Nella sua copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi chiama al telefono Roberto Fico e gli dà delle dritte, spiegandogli come non far fallire le Consultazioni L'articolo Consultazioni, i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico: “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ore 18:00 - La delegazione del MoVimento 5 Stelle composta da Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera Danilo Toinelli e Giulia Grillo è arrivata a Montecitorio per incontrare Roberto Fico.Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore ...

La 'missione impossibile' di Roberto Fico : come colmare le distanze tra M5S e Pd Video : Si pensa gia' al dopo Fico. La prospettiva è tutt’altro che peregrina. Non pare possa avere sbocchi di riuscita l’incarico che il presidente Mattarella ha conferito al presidente della Camera probabilmente per puro, quanto lodevole, scrupolo istituzionale applicato in perfetta simmetria con il precedente assegnato al presidente del Senato, Casellati, e conclusosi con un nulla di fatto. Simmetrico anche l’”engagement” che descrive i limiti del ...

Martedì 24 aprile, ore 14:28 - Sono appena arrivati i rappresentati del PD che tra pochi minuti incontreranno il Presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione del Partito Democratico è composta dal reggente Maurizio Martina, il presidente Matteo Orfini e i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio.

Cinque Stelle - altro che sinistra Il movimento da sempre a destra Duro compito per Roberto Fico : Il M5S ora sta cercando di fare il governo con il Pd e improvvisamente si riscopre di sinistra, solo perché il Presidente della Camera Roberto Fico va in giro con l’autobus (ma comunque c’era un fotografo) e da giovane frequentava Segui su affaritaliani.it

Roberto Fico a piedi al Quirinale scortato da 20 agenti : Dimenticate l'immagine di Roberto Fico in autobus per Roma. Ora si muove a piedi. E lo ha fatto ieri per dirigersi al Quirinale per ricevere il mandato affidatogli da Mattarella per un'intesa tra pentastellati e piddini. Scelta che ha creato non pochi disagi alla città di Roma, come se quelli che ha non bastassero.La polemica contro FicoA dare il via alla polemica contro Fico è Sergio Rizzo su La Repubblica. Il coautore del libro La Casta ...

Il Pd vuole solo Roberto Fico come premier : L’esploratore Roberto Fico dovrà verificare la possibilità di un accordo tra Pd e M5S. I dem arrivano divisi sull’ipotesi di un’intesa

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Gli incontri di oggi : PD alle 14 : 30 - M5S alle 18 : 22.10 - Sono stati comunicati gli orari degli incontri del Presidente della Camera Roberto Fico con il Pd e il MoVimento 5 Stelle: la terza carica dello Stato domani incontrerà Maurizio Martina e i suoi colleghi di partito alle ore 14:30, poi Luigi Di Maio e i capigruppo pentastellati alle ore 18.18.07 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha appena concluso l'incontro con il Presidente del Consiglio ancora in carica Paolo Gentiloni. Per ...

Andrea Marcucci - il renziano del Pd sfida il M5s : 'Ma è Roberto Fico il candidato premier?' : E ancora, Marcucci aggiunge: 'Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo . La situazione è molto ...

Identikit di Roberto Fico - l'ortodosso del M5s che proverà a trovare una maggioranza : Tra i suoi primi atti, la battaglia contro i vitalizi e gli sprechi della politica. Temi al centro del suo intervento in Aula subito dopo l'elezione, e confermati non appena l'Ufficio di presidenza ...