Milan | incredibile incontro segreto per il dopo-Mirabelli

Milan-Napoli - l'incredibile parata di Donnarumma su Milik : Se non è un miracolo, poco ci manca. Un'incredibile parata di Donnarumma su Milik ferma il Napoli a San Siro e consente al Milan di salvare un prezioso punticino in classifica. Siamo al 92esimo, ...

Milan - Donnarumma ferma il Napoli/ Video - incredibile parata su Milik e record : più giovane a 100 gare : Milan, Donnarumma ferma il Napoli: Video incredibile parata su Milik. E record: più giovane a 100 gare. Le ultime notizie sul portiere rossonero e i complimenti di Gattuso a fine partita(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Milan - Gattuso può puntare su Cutrone. Kessie : 'Patrick è un giocatore incredibile' : Per Rino Gattuso iniziano giorni molto importanti sulla panchina del Milan. Il rinnovo è vicino , è una questione di giorni, se non di ore, e in campionato ci sarà da sfidare la Juventus a Torino, l'...

“Ma - mamma!”. Santiago e quella foto di Belen… Il figlio della showgirl e di Stefano De Martino si è ritrovato di fronte a una gigantografia “hot” dell’argentina a Milano. La sua reazione è stata incredibile (polemica sul web - ovviamente) : Belen Rodriguez non è solo una delle show girl più in voga del momento, ma è anche una mamma attenta e premurosa con il suo piccolo e amato Santiago: un particolare che si evince soprattutto dalla costante presenza del figlio nella sua vita (e nei suoi profili social). Il piccolo Santiago, avuto dall’ex marito il ballerino Stefano De Martino, segue la mamma ovunque, anche ora che lei si trasferirà in Svizzera insieme al compagno Andrea ...

Incredibile novità sul Milan - i cinesi pensano alla cessione. Ecco chi è Dmitry Rybolovlev - il magnate russo interessato al club : Negli ultimi giorni, le notizie riguardanti la situazione finanziaria del Milan si stanno facendo alquanto preoccupanti il presidente Li non sembra avere i soldi necessari per ripianare il debito con Elliott e il fondo americano sarebbe pronto a rilevare il Milan per metterlo all’asta. Fra i possibili compratori ci sarebbe anche Dmitry Rybolovlev, nome che non è nuovo agli ambienti calcistici. Il magnate russo è infatti l’attuale presidente del ...

Milan - Gattuso svela un incredibile retroscena su Kessie : Il Milan continua a vincere, altro successo nella gara di campionato contro il Chievo, continua la lotta per la qualificazione in Champions League. Nella gara di ieri altro rigore sbagliato questa volta da Kessie, ecco le dichiarazioni del tecnico Gattuso come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “lo sapevo che avrebbe sbagliato il rigore, parlava con il pallone e lui non deve pensare, perché quando pensa è un casino. Ma i ...

Esclusiva CalcioWeb - Milan-Torino-Sampdoria - incredibile intreccio di calciomercato : valzer di attaccanti : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma si pensa anche al calciomercato per la prossima stagione ma in particolar modo incredibile valzer di attaccanti. Tutto parte dal Milan che è pronto a tornare alla carica per Belotti, l’attaccante del Torino non sta disputando una buona stagione, ben al di sotto delle aspettative. La valutazione di 100 milioni stabilita da Cairo è un lontano ricordo, l’affare potrebbe ...

Incredibile a Barcellona : Messi in “rottura” con Valverde - i cinesi di Milano alla finestra : Messi, ROTTURA Barcellona- Ci risiamo. Tornano con insistenza le voci possibile rottura a fine stagione fra Lionel Messi ed il Barcellona. Il motivo? Una mega lite con l’allenatore Valverde: i due da tempo si sopportano poco per questioni tattiche e caratteriali, seppur a novembre, il 5 volte pallone d’oro aveva rinnovato a fior di milioni di euro (ben 122 milioni per 4 anni). Di sicuro l’addio di Neymar, passato in estate al ...