Il senso di Bella Ciao ne La Casa di Carta video | l’inno della Liberazione e del 25

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Quando risuonano per la prima volta le note dine Ladidurante la scena in cui la banda di rapinatoriZecca dello Stato spagnola scava il tunnel che garantirà loro la libertà, la prima reazione dello spettatore è certamente di spiazzamento. Cosa c'entra l'innoResistenza Partigiana con una serie tv che mette in scena la più grande rapinastoria? Perché mai un gruppo di ladri dovrebbe ispirarsi alla nobile storia dei partigiani che combattevano il nazifascismo e condividerne gli ideali? Che forma di Resistenza è quella dei protagonisti de Ladi?La risposta a queste domande la fornisce Tokyo, in uno dei suoi commenti da voce narrante, ma solo in parte: "La vita del Professore ruotava intorno a una sola idea: 'Resistenza'. Suo nonno, che aveva resistito con i partigiani per sconfiggere i fascisti in Italia, gli aveva insegnato quella ...