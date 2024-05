LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | duello tra Bagnaia e Marti - risale Marquez

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 Di Giannantonio prova una traiettoria impossibile per passare Espargarò e finisce largo. Resta quarto. -20 Inizia a sgranarsi il gruppo.n hanno 7 decimi sugli inseguitori. -21 Vinales ora sta facendo da tappo ae Bastianini. -21 Che battaglia tra Vinales e! Il pilota dell’Aprilia resiste all’interno e mantiene la quinta posizione. Bastianini alle loro spalle, pronto ad approfittarne. -21n sta studiando. Sin qui non ha mai tentato un affondo. -22 Espargarò il più veloce in pista nell’ultima tornata. -22 I primi sei sono racchiusi in 1?7. Grande equilibrio in questa gara. -23n sono insieme, poco dietro Espargarò, ...

