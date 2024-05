Muore e lascia tutto in eredità alla residenza protetta dove ha passato gli ultimi anni

(Di domenica 12 maggio 2024) Città di Castello (Perugia), 12 maggio 2024 - Cospicua donazione per laMuzi Betti di Città di Castello. A farla un benefattore originario dello stesso centro umbro, scomparso a gennaio, che ha deciso di donare tutti i suoi benistruttura tifernate che ospita anziani e adulti in condizioni di disagio, non autosufficienza, e disabilità. Il Comune ha spiegato in una nota che la «ragguardevole» somma servirà in parte per adeguare e rinnovare una porzione dell'intero complesso strutturale e migliorare il soggiorno degli ospiti. «Siamo rimasti tutti estremamente piacevolmente sorpresi da tanta umanità e solidarietà e a breve entreremo in possesso del lascito: essendo una buona somma abbiamo pensato di investire questi soldi in un adeguamento e rinnovamento strutturale» hanno spiegato la presidente dell'Asp Muzi Betti, ...

