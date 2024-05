MX2 - GP Galizia 2024 | uno strepitoso Andrea Adamo trionfa in gara-1! 2° De Wolf

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Di cuore, di rabbia, di prepotenza, di forza, di coraggio. Un clamorosoha vinto con merito la-1 del GP di, sesto appuntamento del Campionato Mondialedi MX2. Una prestazione maiuscola per il detentore del titolo, bravissimo a gestire il cameback pericolosissimo dell’attuale leader del Mondiale Kay De. Il siciliano si è rivelato subito molto lesto all’uscita del cancelletto, raggiungendo la seconda posizione alla prima curva mettendo nel mirino la Yamaha di Thibault Benistant. Bastano solo due minuti al centauro per sorpassare il francese, prendendo poi un buon margine sul resto della concorrenza. Per quasi tutta la durata della fase a countdownrimane saldamente al comando, approfittando delle grandi sportellate tra Kay De ...