Gli amici ricordano Kevin e Beppe | Neanche il cielo può dividerci

(Di domenica 12 maggio 2024) “ilpuòsempre con noi”: così, con uno striscione appeso in paese ad Urgnano, glihanno voluto ricordare Giuseppe Ghidotti eDrago, scomparsi a un mese di distanza a Miami in seguito a un incidente stradale che li ha visti coinvolti nel giorno di Pasquetta. Un pensiero in nerazzurro, firmato dal gruppo “Gnoranc Örgnà”, in attesa di poter dare l’ultimo saluto anche a: ha lottato in ospedale, in terapia intensiva, un’operazione dopo l’altra. Si è arreso nella tarda serata di mercoledì 8 maggio al Jackson Memorial Hospital. Appena raggiunti dalla notizia dell’incidente, papà Giancarlo, mamma Maristella e la sorella Syria erano volati immediatamente in Florida per stare al suo fianco: alle spalle una ...

