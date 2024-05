Airola - porta la droga al figlio nel carcere minorile | la Penitenziaria ferma la madre

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl cuore di una mamma, si sa, è infinito, forse anche troppo. Ladi un detenuto è stata infattita e denunciata a piede libero nella giornata di ieri dalla Poliziain servizio presso l’Istituto Penale per Minorenni di, nel Beneventano. A dare la notizia è Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per il settoreper la regione Campania del Sindacato Autonomo Polizia, che spiega: “Ieri, durante lo svolgimento dei colloqui con i familiari, il personale di Poliziaassegnato al settore colloqui e preposto ai controlli sulle persone e i pacchi in ingresso, ha rinvenuto della sostanza stupefacente abilmente nascosta in un indumento. Il pacco in questione era stato depositato, ...

