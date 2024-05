Anticipo Serie A - Lazio-Empoli 2-0

(Di domenica 12 maggio 2024) 14.32 Il successo dellainguaia ulteriormente l'in lotta salvezza. I toscani cercano le accelerazioni mentre i biancazzurri comandano il giro palla. Strepitoso intervento di Mandas a deviare il tiro di Caputo liberato a tu per tu da Cancellieri.Risponde Immobile, bravo Caprile.Nel recupero Patric irrompe sul corner di Zaccagni e segna. L'prova a serrare i tempi,ma non trova grandi spazi.Vecino conclude male un contropiede in superiorità.L'uruguaiano si fa perdonare all'89' su assist illuminante di Pedro.

22.39 L'Inter campione torna a correre e passa 5-0 in casa del Frosinone. L'equilibrio nel 1° tempo viene spezzato dal gol di Frattesi che deposita in rete di coscia un cross di Thuram (19') Immediata reazione dei ciociari, ma sul tiro di ...

Fiorentina, clamoroso ritorno in Serie A: Commisso sta trattando - Fiorentina, clamoroso ritorno in serie A: Commisso sta trattando - Il primo rinforzo della Fiorentina Un ritorno clamoroso in Italia, quello di Nicolò Zaniolo come anticipa Calciomercato.cvom che svela i dettagli della trattativa.

Serie C, rissa ed espulsioni in Pescara-Juventus Next Gen: cos'è successo nel finale - serie C, rissa ed espulsioni in Pescara-Juventus Next Gen: cos'è successo nel finale - Ci si gioca la stagione in serie C e si vede... Nei playoff di categoria - e nel caso nel secondo turno, quello che dà l`accesso alla fase nazionale - è da registrare.