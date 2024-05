Genoa-Sassuolo domenica 12 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Genoa-Sassuolo LIVE, le formazioni ufficiali: torna Gudmundsson, Retegui contro Pinamonti - genoa-sassuolo LIVE, le formazioni ufficiali: torna Gudmundsson, Retegui contro Pinamonti - Dopo aver sorpreso l`Inter campione d`Italia per la seconda volta in stagione, il Sassuolo fa visita al Genoa già salvo per ottenere altri punti utili a uscire.

DIRETTA Serie A, Genoa-Sassuolo e Verona-Torino: segui la cronaca LIVE - DIRETTA Serie A, genoa-sassuolo e Verona-Torino: segui la cronaca LIVE - Calciomercato.it seguirà in tempo reale genoa-sassuolo e Verona-Torino, gare pomeridiane della trentaseiesima giornata ...

Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - genoa-sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Gilardino recupera Gudmundsson e lo schiera al fianco di Retegui nel solito 3-5-2. Panchina per Ekuban, Thorsby in mediana con Badelj e Frendrup. Ballardini, a caccia di altri punti salvezza dopo la v ...