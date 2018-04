Forte scossa in Molise. Gente in fuga

: ++ Forte scossa di #terremoto in #Molise ++ - TgLa7 : ++ Forte scossa di #terremoto in #Molise ++ - Agenzia_Ansa : Fortissima scossa di terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni so… - Agenzia_Ansa : Forte scossa di #terremoto in Molise -

Fortissimadi terremoto in, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. Laè stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara. La prima stima della magnitudo è di 4.6 Richter.(Di mercoledì 25 aprile 2018)