(Di martedì 24 aprile 2018) Le autorità di Daye, nella Cina centrale, hanno speso 1,3 milioni di Renminbi (circa 166mila euro) per sviluppare un sistema di sicurezza pedonale che sperano di estendere a tutta la città. Lungo alcuni attraversamenti sono stati installati dei paletti gialli dotati di sensori che bloccano iche tentano di attraversare con il. Al passaggio non autorizzato i paletti nebulizzano un getto d’acqua a 26 gradi. Il sistema di protezione avverte idel pericolo e attraverso il riconoscimento facciale è in grado di identificare i recidivi. In rete l’esperimento ha suscitato diverse perplessità, soprattutto tra chi sostiene che si tratti di un inutile spreco di denaro pubblico L'articoloilnon. L’arma(e recidivi) arriva dalla Cina proviene da Il Fatto Quotidiano.