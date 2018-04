Biglietti Torino-Lazio | Serie A 29 aprile | come acquistare i tickets per la partita

Concerti degli Editors in Italia - annunciata una nuova data a Torino : Biglietti in prevendita : I Concerti degli Editors in Italia continuano. Dopo la leg nei palasport, il gruppo di Tom Smith è pronto a tornare nel nostro Paese per un'altra grande data che terranno nell'ambito del ToDays Festival del capoluogo piemontese. L'arrivo degli Editors alla kermesse è previsto per il 26 agosto, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Il costo del biglietto è fissato in 25 €, senza che vi siano conteggiati i ...

Nuovi concerti di Riki in estate - annunciate 4 date tra Taormina e Torino : calendario completo e Biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti di Riki in estate: al ricco calendario del tour, si aggiungono quattro nuove date in programma a luglio! Al tour estivo precedentemente annunciato, si aggiungono quattro concerti: Riki si esibirà il 10 luglio a Torino, in occasione del GruVillage Festival, il 16 luglio a Salerno, il 19 luglio per la prima volta nella prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina (ME) e il 28 luglio al Bolgheri Festival di Marina ...

Milan-Torino - in vendita i Biglietti per la finale di ritorno di Primavera Tim Cup : I rossoneri e i granata si sfideranno venerdì 13 aprile allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Si riparte dal 2-0 per il Torino maturato nella gara d'andata. L'articolo Milan-Torino, in vendita i biglietti per la finale di ritorno di Primavera Tim Cup è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Torino-Inter (8 aprile) : come acquistare i tickets della 31ma giornata di Serie A : Domenica 8 aprile alle ore 12.30 lo Stadio Olimpico di Torino sarà teatro del “Lunch match” tra Torino e Inter, valido per il 31° turno di Serie A. Una sfida decisamente interessante quella sul rettangolo di gioco piemontese. I granata, reduci dal rotondo successo di Cagliari, si presentano davanti al proprio pubblico per centrare il meglio possibile ed avvicinarsi alla zona Europa League. Gli uomini di Mazzarri hanno ben ...

Jovanotti riparte in tour con le 5 date di Torino : info Biglietti - scaletta e anticipazioni : Jovanotti riparte in tour con le 5 date di Torino in programma al Pala Alpitour. L'artista di Oh, vita! è pronto per la leg piemontese del tour con il quale ha promosso il suo ultimo disco di inediti che conta sulla produzione di Rick Rubin e rilasciato il 1° dicembre scorso. Suoi suoi social, sono già comparse alcune anticipazioni su quello che sarà il tour da portare presso il palasport torinese, come i brani che ha deciso di inserire ...

Mostra Lego Torino 2018 : prezzi Biglietti e orari The Art of the Brick : Il 22 marzo 2018 si sarebbe dovuta inaugurare la Mostra ‘The Art of the Brick’ a Torino, ma i Lego sono stati bloccati in dogana, perciò l’apertura verrà rinviata di qualche giorno. Mario Iacampo, produttore dell’esposizione, ha assicurato che le opere realizzate da Nathan Sawaya sono in viaggio e presto giungeranno all’ombra della Mole. L’inaugurazione della Mostra sarà posticipata all’1 aprile 2018, giorno di Pasqua. I visitatori potranno ...

Dennis Lloyd in Italia nel 2018 - in concerto a Torino - Milano e Roma : Biglietti in prevendita su TicketOne : Dennis Lloyd in Italia nel 2018 per tre concerti in programma rispettivamente a Torino, Milano e Roma nel mese di maggio. Parte proprio dal nostro Paese il MTFKR TOUR che porterà Dennis Lloyd in Italia nel 2018 per tre appuntamenti live imperdibili. L'11 maggio, Dennis Lloyd sarà in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 12 maggio sarà al Dude Club di Milano e il 14 maggio al Teatro Quirinetta di Roma. Per i tre eventi in Italia, i ...

Benji e Fede Concerti 2018 : Biglietti TicketOne e possibili date da Roma a Torino e Milano : Dopo le partecipazioni in tv (come a 90 Special da Nicola Savino o l’ultima a EPCC di Alessandro Cattelan) e dopo il nuovo singolo “On demand” che vede la partecipazione straordinaria del rapper Shade, è uscito il nuovo album di Benji e Fede, dal titolo “Siamo solo noise”. L’album uscito il 2 marzo (oltre alla versione standard è disponibile anche nella versione deluxe), sta già riscontrando ottimi risultati di vendita (sia di album fisici, che ...