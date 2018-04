In una serie tv la mia lotta alla corruzione latinoamericana

Luna Nera - Netflix annuncia una nuova serie tutta italiana : Netflix annuncia Luna Nera, serie tutta italiana creata da Francesca Manieri, Laura Paolucci e Tiziana Triana che segue le vicende di alcune donne accusate di stregoneria nel XVII secolo.

Casting per una serie TV SKY - per un film - un video - un spot e altro ancora Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per una nuova serie televisiva in onda su SKY, per un nuovo film e per un Video, infine per uno spot pubblicitario e per alcuni eventi. Mood Management La Mood Management cerca ambosessi di tutte le eta' da inserire nei propri settori connessi a televisione, spettacolo, moda e pubblicita'. Per candidarsi occorre far riferimento al sito web della Mood ...

Serie A Chievo - Maran : «Che sfortuna. L'Inter è stata dominata» : VERONA - Rolando Maran , l'allenatore del Chievo , è deluso per la sconfitta contro L'Inter. "Questa è una partita dove meritavamo di far punti, assolutamente, L'Inter ci ha impensierito davvero poco. ...

Casting per una serie TV SKY - per un film - un video - un spot e altro ancora : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per una nuova serie televisiva in onda su SKY, per un nuovo film e per un video, infine per uno spot pubblicitario e per alcuni eventi. Mood Management La Mood Management cerca ambosessi di tutte le età da inserire nei propri settori connessi a televisione, spettacolo, moda e pubblicità. Per candidarsi occorre far riferimento al sito web della Mood Management ...

Serie B - la Ternana batte il Perugia : decisiva una doppietta di Montalto : È andato alla Ternana il derby umbro di Serie B. Il Perugia è stato infatti sconfitto 2-3 allo stadio Curi davanti a 13.696 spettatori. Una partita approcciata meglio dalla squadra di De Canio in ...

Serie B - Perugia-Ternana 2-3 : De Canio fa festa con una spettacolare rimonta : Nel segno di Adriano Montalto la Ternana si aggiudica il derby con il Perugia davanti ai 14mila del Curi, continuando ad inseguire il sogno della salvezza. Quella della squadra di Gigi De Canio è ...

Risultati Serie A - la 34^ giornata è un grande show : Lazio super - una brutta Inter tiene. L’Atalanta supera il Milan - Crotone da impazzire [FOTO] : 1/35 LaPresse ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Non abbiamo fatto una gran partita» : REGGIO EMILIA - "Non abbiamo fatto una gran partita, non siamo partiti con la lucidità e la velocità di cui avevamo bisogno, ma è chiaro che con l'espulsione le cose sono pure peggiorate. Non voglio ...

La luna nera - Netflix annuncia la nuova serie italiana : Netflix continua ad investire in Europa e oggi annuncia una nuova serie italiana, luna nera. Creata da Francesca Manieri (Il miracolo), Laura Paolucci (L’amica geniale) e Tiziana Triana, la serie racconta la storia di un gruppo di donne accusate di stregoneria nell’Italia del XVII secolo. Basata su un manoscritto di Tiziana Triana, la serie sarà prodotta da Fandango. Dopo essere stata accusata di stregoneria, una ragazza adolescente è costretta ...

Netflix - le novità e le nuove serie italiane : Suburra 2 - Baby e La Luna Nera : 125 milioni di abbonati in tutto il mondo, 300 milioni di profili attivi, 100 produzioni originali nel 2018, da 16 Paesi, 35.000 lavoratori locali impiegati, la possibilità di visione su 1700 dispositivi. Sono alcuni dei numeri annunciati nel corso di See What’s Next, l’evento organizzato da Netflix a Roma. Cresce la produzione originale di Netflix nell’area Emea (Europa, Medio Oriente ed Africa). Ad annunciarlo Erik Barmack, ...

Amazon ordina il remake di Utopia di Gillian Flynn - continua la ricerca di una serie tv cult : Amazon continua la sua rincorsa al grande pubblico dello streaming, alla ricerca di quella serie tv capace di catturare l'attenzione e di creare dipendenza ed entusiasmo social, tra condivisione, video, fan importanti, fondamentale oggi per la creazione di un marchio riconoscibile, come dimostra il suo diretto competitor, ovvero Netflix. Da questo punto di vista il tentativo più interessante è sicuramente la serie tv de Il Signore degli ...

Serie B - Perugia-Unicusano Ternana è una sfida nella sfida : ... quando arriva un ko: il tecnico lucano è sulla panchina della Lucchese e la sua squadra viene piegata da una rete di Materazzi, che meno di dieci anni più tardi diventerà campione del mondo. nella ...

una serie di sfortunati eventi : L'Ostile Ospedale tra atmosfere horror e un intreccio che cambia : Il Vile Villaggio, coppia di episodi che copriva il 7° romanzo di Una serie di sfortunati eventi, ci ha lasciato in eredità i fratelli Baudelaire in fuga, ancora una volta, con il Conte Olaf ad inseguirli. Ma questa volta il loro perfido avversario ha un vantaggio: tutti lo credono morto e, soprattutto, l’accusa di omicidio è ricaduta su Klaus, Violet e Sunny. Riusciranno a trovare rifugio all’Ospedale Heimlich?

Serie A Torino - una giornata di squalifica per Baselli : MILANO - Il giudice sportivo fermato per una giornata 7 giocatori nel campionato di Serie A, questo l'elenco: Lorenzo De Silvestri e Daniele Baselli , Torino, , Alessandro Murgia e Luis Alberto , ...