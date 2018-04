“Ha violato il regolamento” Grande fratello | concorrente nei guai Tutti hanno sentito

caffeinamagazine



(Di lunedì 23 aprile 2018) Non è passata neanche una settimana dall’inizio delma già ne sono successe dii colori: un(Tarzan) ha espresso il desiderio di uscire dalla Casa; due concorrenti si sono baciati (appassionatamente); sono state pronunciate frasi omofobe; qualcheha già litigato. Tra questi Patrizia Bonetti e l’italo-senegalese Baye Dame che ha “sgridato” la Bonetti per aver giocato con il pane. ”Scusate, – aveva esordito il giovane – non voglio fare il moralista rompipalle, però non ce la faccio a vedere ‘sta roba, c’è gente che muore di fame e voi state a gioca’ col pane. Siamo in televisione e questo è il messaggio che date”. Poi, negli ultimi giorni, era venuta fuori un’altra magagna, bella grossa. Un classico: un cellulare nella casa. Succede praticamente sempre. Ed era già successo, di recente, all’Isola dei famosi ...