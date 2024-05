Indo-Pacifico e underwater Così parte il 2024 di Fincantieri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 14 maggio 2024) “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel primo trimestre del, che confermano e migliorano l’ottima performance dello scorso anno sia in termini economici, finanziari e commerciali. Gli ordini dei primi mesi dell’anno hanno visto un’ulteriore conferma della robusta crescita della domanda sia nel settore civile che militare in cui abbiamo aperto il mercato del sud est asiatico che, insieme al Medio Oriente, costituiva un obiettivo strategico del piano industriale.l’amministratore delegato diPierroberto Folgiero, commentando i risultati dalla società presentati con il primo bilancio trimestrale del, approvati dal consiglio di amministrazione presieduto da Claudio Graziano. Ordini e consegne Si evidenzia uno sviluppo commerciale in crescita in tutti i business. Nell’inizio del ...