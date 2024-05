Mercedes-AMG CLE 63 con motore V8 | nuovo modello senza 4 cilindri Plug-in

(Di martedì 14 maggio 2024) Addio all’ibrido-in, torna il ruggito del V8 sulla nuova-AMG CLE 63. Scopriamo i perché di questa decisione La nuova-AMG CLE 63 si prepara a conquistare il mercato con il suo potenteV8, abbandonando l’ipotesi iniziale di un powertrain ibrido-in con 4. Inizialmente, si vociferava che ilavrebbe adottato quello della-AMG C 63 S E PERFORMANCE, ovvero un 4turbo da 2.0 litri abbinato a unelettrico, per un totale di 500 kW (680 CV). Tuttavia, i freddi dati di vendita, uniti ai feedback non entusiasmanti dei clienti e dei concessionari, hanno spinto la casa automobilistica a rivedere i suoi piani. Al posto dell’ibrido, ...

