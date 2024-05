Presso la casa maternità La Luna Piena lezioni di danza orientale della maestra Zaira Giacomarra

(Di martedì 14 maggio 2024) Caserta. Giovedì 16 maggio alle ore 18.45la casaLain via Mulini Militari si terrà una lezione di danze orientali (comunemente chiamatadel ventre) dallache a Caserta, da diversi anni, promuove questa disciplina attraverso i suoi corsi aperti a tutte le etàl’Eden ASD. Dimenticate l’immagine “occidentale” che avetedel ventre: niente è più lontano dallo spirito reale di questa disciplina! Anzi ladel ventre è una pratica che ha ben poco a che fare con la provocazione e la sensualità, e molto invece con la dimensione femminile vissuta in un gruppo di donne. Ladel ventre è un ...

Papa Francesco: 'Armi e contraccettivi contro la vita' - Il 10 maggio, tuttavia, nel discorso da lui pronunciato presso l'Auditorium di via della ... Una maternità non voluta, infatti, può essere fonte di grandissima sofferenza, sia per chi non ha scelto ...

Contributi INPS fissi artigiani e commercianti: come scaricare i modelli F24 per il pagamento - ... già pensionati presso le gestioni dell'INPS. I commercianti sono inoltre chiamati a pagare un' ...62 per cento per il finanziamento delle prestazioni di maternità. Nel documento di prassi vengono ...