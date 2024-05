Atalanta - Gasperini al Quirinale | 'Coppa Italia scolpita nella nostra storia'

Nebuloni (Sky): “Lookman favorito su Miranchuk per completare il tridente, ballottagio Scalvini-Pasalic” - Nebuloni (Sky): “Lookman favorito su Miranchuk per completare il tridente, ballottagio Scalvini-Pasalic” - Il giornalista di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni, ha parlato in collegamento da Roma a proposito delle possibili scelte di formazione dell'Atalanta. Ecco le sue parole: "Se ci fosse stato Scamacca, ...

Coppa Italia, Mattarella incontra Atalanta e Juve: «Siete un riferimento per i giovani» - Coppa Italia, Mattarella incontra Atalanta e Juve: «Siete un riferimento per i giovani» - ROMA. Alla vigilia della finale di Coppa Italia calciatori, dirigenti e staff sono stati ricevuti al quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

