Coppa Italia - il Presidente Mattarella riceve Juventus e Atalanta

(Di martedì 14 maggio 2024) Come da tradizione, alla vigilia della finale di, le due squadre che si contenderanno il trofeo hanno fatto visita aldella Repubblica, Sergio, presso il Quirinale. Nel corso dell’incontro sono intervenuti ildel Coni Giovanni Malagò, quello della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e gli allenatori delle squadre finaliste Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri e il ct della Nazionale, Luciano Spalletti. Erano presenti anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi e ildella Figc, Gabriele Gravina. “Mi permettadi condividere con lei e con i nostri avversari una breve riflessione legata alla mia esperienza in questi anni da allenatore e all’insegnamento quotidiano ricevuto dai miei ...

Coppa Italia Frecciarosssa: il trofeo è arrivato a Roma in treno - coppa italia Frecciarosssa: il trofeo è arrivato a Roma in treno - È partito alle 10.20 dalla Stazione Centrale di Milano il treno che ha fatto viaggiare il trofeo della coppa italia Frecciarossa per arrivare a Roma Termini, in perfetto orario, alle ore 13.40. La ...

Coppa Italia, Mattarella incontra Atalanta e Juve: «Siete un riferimento per i giovani» - coppa italia, Mattarella incontra Atalanta e Juve: «Siete un riferimento per i giovani» - ROMA. Alla vigilia della finale di coppa italia calciatori, dirigenti e staff sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Atalanta-Juve: la finale inclusiva con “Connect me too" - Atalanta-Juve: la finale inclusiva con “Connect me too" - Cmt Translations ha sviluppato un sistema di audiodescrizione per i tifosi ciechi, ipovedenti e pluridisabili visivi. Il sì della Lega Serie A ...