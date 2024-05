Golf - Woods | Devo valutare se guidare gli Stati Uniti nella Ryder Cup

(Di martedì 14 maggio 2024) Tiger, alla vigilia del PGA Championship, secondo Major maschile della stagione in programma tra il 16 e il 19 maggio a Louisville, parla della possibilità dila Nazionale USACup: “Il mio corpo sta bene anche se ormai è quello che è. Sentirò sempre rigidità e dolore alla schiena, quello che voglio migliorare è il mio gioco. Se mi chiedete se credo ancora di avere le carte in regola per vincere, la risposta è sì. Con la PGA of America le discussioni sono ancora in corso,se avrò abbastanza tempo per ricoprire un ruolo così importante come quello digli Usa allaCup 2025. Per quel che riguarda le negoziazioni con la LIVe il PIF, c’è ancora molto lavoro da fare. Stiamo facendo ...

Woods, non so ancora se guiderò gli Usa alla Ryder Cup 2025 - woods, non so ancora se guiderò gli Usa alla Ryder Cup 2025 - "Il mio corpo sta bene anche se ormai è quello che è. Sentirò sempre rigidità e dolore alla schiena, quello che voglio migliorare è il mio gioco. Se mi chiedete se credo ancora di avere le carte in re ...

Golf: Tiger Woods tra le star del PGA Championship - Golf: Tiger woods tra le star del PGA Championship - Non solo lo US Open, Tiger woods giochera' anche la 106/a edizione del PGA Championship, secondo Major maschile del 2024 in programma dal 16 al 19 ...

Tiger Woods tra le star del PGA Championship - Tiger woods tra le star del PGA Championship - Non solo lo US Open, Tiger woods giocherà anche la 106/a edizione del PGA Championship, secondo Major maschile del 2024 in programma dal 16 al 19 maggio a Louisville, nel Kentucky. (ANSA) ...