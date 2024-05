Finale di Coppa Italia - maxischermo in centro a Bergamo | le modifiche alla viabilità

(Di martedì 14 maggio 2024). In occasione delladiFrecciarossa 2023/2024 tra Atalanta e Juventus, il Comune diha scelto di mettere une ha emanato la conseguente ordinanza di modifica. Lo schermo, realizzato graziecollaborazione din Optic, partner dell’evento, sarà in piazza Vittorio Veneto, sul viale e in concomitanza con la Torre dei Caduti. Viale Roma sarà quindi interrotto poche ore prima dell’evento, a partire dalle 14, quando inizieranno le operazioni di allestimento dello schermo. Piazza Vittorio Veneto sarà suddivisa in settori. A presidiare i varchi saranno gli agenti della Polizia Locale insieme a un gruppo di steward. Sarà comunque consentito entrare – ...

Nell`ambito della campagna `Keep Racism Out`, Rai Cinema e Lega Serie A collaboreranno per sviluppare un importante progetto: durante la finale ...

Nizza-PSG e Reims-Marsiglia sono due recuperi della 32esima giornata di Ligue 1 e si giocano mercoledì alle 21: tv, formazioni, pronostici.

È partito alle 10.20 dalla Stazione Centrale di Milano il treno che ha fatto viaggiare il trofeo della coppa Italia Frecciarossa per arrivare a Roma Termini, in perfetto orario, alle ore 13.40.

Atalanta-Juve: la finale inclusiva con "Connect me too" - Cmt Translations ha sviluppato un sistema di audiodescrizione per i tifosi ciechi, ipovedenti e pluridisabili visivi. Il sì della Lega Serie A ...