Campi Flegrei - confermato il livello di allerta gialla | “Nessun elemento significativo”

(Di martedì 14 maggio 2024) La Protezione Civile Nazionale conferma ildigiallo per i. Dal 2023, il sottosuolo si è alzato di 25 cm, 7 solo quest'anno.

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata vista per la prima volta la struttura interna della caldera dei Campi Flegrei , in modo da osservare il movimento del magma a una profondità maggiore: 6 chilometri contro i 4 che finora è stato possibile ...

