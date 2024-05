Festeggiamenti che non rispettano le regole - sospese le proclamazioni delle lauree triennali

Premio Nazionale Pratola, l’attesa XV edizione con tanti prestigiosi protagonisti - Premio Nazionale Pratola, l’attesa XV edizione con tanti prestigiosi protagonisti - Con un intervento da remoto del figlio Edoardo, sarà dedicata alla memoria di ANDREA PURGATORI, la XV edizione del Premio Nazionale Pratola ...

Vince il campionato di pallavolo ed entra in convento: la svolta del capitano Ludovic Duée - Vince il campionato di pallavolo ed entra in convento: la svolta del capitano Ludovic Duée - Capitano del Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique, Ludovic Duée ha deciso di cambiare vita, entrando in convento nell'abbazia ddei canonici di Lagrasse (Occitania). Come l'hanno presa i suoi compagni ...

UniBg, sospese le cerimonie delle lauree triennali. Il rettore Cavalieri: «Motivi di decoro e ordine pubblico» - UniBg, sospese le cerimonie delle lauree triennali. Il rettore Cavalieri: «Motivi di decoro e ordine pubblico» - In vigore dall'attuale sessione estiva il provvedimento di sospensione delle cerimonie di proclamazione delle lauree triennali. Il rettore Sergio Cavalieri:«Insulti, rifiuti, raggiunto il limite della ...