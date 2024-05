Così la Cina invaderà Taiwan nel 2028 Gli scenari di Alperovitch per Europa e Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – Il 13 novembreè il giorno in cui lainvade. A Washington sono le 5 di mattina, e il presidente-eletto sta dormendo in un hotel del Wisconsin. Inizia“World on the Brink”, il mondo sull'orlo (del baratro), libro di Dmitri. Che in un colloquio con l'Adnkronos spiega le