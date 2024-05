Dramma e orrore al Forteto | una setta di Stato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 14 maggio 2024) Da comunità per disabili e minori a struttura degli orrori: iltrasformato in una struttura degli orrori dove, stando alle indagini, si consumavano abusi sessuali e psicologici Doveva essere una comunità per minori e disabili e invece al suo interno sono emersi dalle vicende giudiziarie e da tre commissioni di inchiesta regionale e nazionale, gli abusi psicologici e sessuali ai danni di ragazzi già provati per via dei drammi vissuti in famiglia e dei disabili. «Ci diceva che noi eravamo i puri di Dio, che dovevamo domarci a lui per liberarci dalla materia, che il mondo fuori era merda» racconta Sergio, 54 anni «e quindi non dovevamo raccontare a nessuno ciò che accadeva dentro, perché nessuno avrebbe potuto capire». Dopo circa 40 anni, vicende giudiziarie, tre commissioni di inchiesta regionale e nazionale, si insedierà nelle prossime ...