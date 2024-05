(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – Mentre tra le aziende di maggior dimensione domina una visione positiva della maternità, nelle aziende di piccole e medie dimensioni (pmi) ancora oggi prevale una visione della maternità come unche tuttavia crea complessità organizzative (ciò segnala il 30,9% delle pmi vs. 10,9% nelle grandi aziende). Nonostante questo, il mondo dell’impresa oggi

Roma 14 Marzo 2024 - Valore è un metodo di culture change management, ovvero di gestione del cambiamento nei gruppi con lo scopo di ispirare comportamenti migliori per il bene comune. A idearlo, Allegra Guardi , consulente, formatrice e storyteller ...

E sono 15: Valore D la prima associazione di imprese la cui mission, fin da subito, è stata promuovere l’equilibrio di genere e una una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese, raggiunge un traguardo importante. Ben 15 anni di ...

Firenze, 1 maggio 2024 – Direttore Tito Nocentini, Toscana , luci e ombre per la locomotiva del Centro Italia. "In Toscana abbiamo una capacità di reazione straordinaria che sta nella società civile e nel fare impresa, che spiegano i successi del ...

Imprese: dallo studio di Fondazione Gi Group e Valore D i tre pilastri per sostenere la genitorialità - Imprese: dallo studio di Fondazione Gi Group e valore D i tre pilastri per sostenere la genitorialità - Milano, 14 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Mentre tra le aziende di maggior dimensione domina una visione positiva della maternità, nelle aziende di piccole e medie dimensioni (pmi) ancora oggi prevale u ...

Lavoro, Falcomer (Valore D): "Collaborazione pubblico-privato per occupazione femminile" - Lavoro, Falcomer (valore D): "Collaborazione pubblico-privato per occupazione femminile" - Così Barbara Falcomer, direttrice generale valore D, intervenendo all'evento 'Donne, lavoro e sfide demografiche' di Fondazione Gi Group e Gi Group Holding in collaborazione con valore D ...

Cresce l’impegno delle imprese quotate verso l’ESG - Cresce l’impegno delle imprese quotate verso l’ESG - Un'altra area di miglioramento riguarda l'analisi strategica del cambiamento climatico e dei suoi impatti sull'azienda e sulla sua catena di valore. Un numero sempre maggiore di aziende riconosce il ...