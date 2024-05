Morta in un incendio in casa insieme al cane a San Benedetto del Tronto: corpo della 74enne trovato dopo 2 ore - morta in un incendio in casa insieme al cane a San Benedetto del Tronto: corpo della 74enne trovato dopo 2 ore - La 74enne è morta insieme al cane: trovata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio scoppiato in casa a San Benedetto del Tronto ...

Morta Galassia, cane dei Vigili del Fuoco in azione a Rigopiano e ponte Morandi - morta Galassia, cane dei vigili del Fuoco in azione a Rigopiano e ponte Morandi - a femmina di border collie è stata impiegata nell'ambito di diverse calamità fra cui il terremoto di Modena, la valanga di Rigopiano, il crollo del ponte Morandi ...

Ascoli Piceno, incendio in un appartamento. Morta una 74enne e il suo cane: non sono riusciti a scappare - Ascoli Piceno, incendio in un appartamento. morta una 74enne e il suo cane: non sono riusciti a scappare - San Benedetto del Tronto, 14 maggio 2024 – Tragico incendio in una palazzina di edilizia popolare in via della Pace a San Benedetto. Intorno alle 13,30 i vigili del fuoco hanno… Leggi ...