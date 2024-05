Sfiorata la tragedia al Giro d’Italia | cane attraversa la strada mentre passa il gruppone VIDEO

(Di martedì 14 maggio 2024) Al, che oggi è partito da Pompei con arrivo a Cusano Mutri, si è rischiata lao comunque un incidente che poteva avere conseguenze molto gravi. Il “fattaccio” si è verificato ai piedi della prima salita verso Camposauro, al Gran Premio della Montagna di seconda categoria, quando unhato laproprio nel momento in cui stavando il. Momenti concitati per i ciclisti e anche per il povero pelosetto, che suo malgrado ha provocato una situazione di grave pericolo per tutti. La tappa e l’incidente sfiorato É stata una tappa corta e corsa ad altissima velocità che è stata vinta in solitaria da Valentin Paret-Peintre. Il tratto più interessante della Pompei-Cusano Mutri era proprio nella seconda ...

