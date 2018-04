India | pena di morte per chi stupra i bambini

In India scatta la pena di morte per chi stupra bambine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

India - ipotesi pena di morte per chi stupra bambine sotto i 12 anni | : La misura, destinata ai condannati per violenza sessuale nei confronti delle bimbe, deve passare il vaglio del presidente della Repubblica e l'esame del Congresso. Nel Paese sono state numerose le ...

India - PENA DI MORTE PER STUPRATORI DI BAMBINI/ Provvedimento dopo i casi di tre minori violentate e uccise : INDIA, tre bambine violentate e uccise ai matrimoni, orrore senza fine: si chiede la PENA di MORTE. Montano le proteste a Nuova Dehli per chiedere la PENA di MORTE a chi stupra(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:28:00 GMT)

India - chi stupra i bambini avrà la pena di morte : In India non si ferma la spirale della violenza sulle bambine violentate e uccise. Il governo, dopo giorni di contestazioni ed episodi tremendi che si sono susseguiti senza tregua ha deciso di intervenire. Lo ha fatto introducendo la pena di morte per i condannati per violenza sessuale su bambini di età inferiore ai 12 anni. Il provvedimento resterà in vigore per sei mesi, durante i quali dovrà essere ratificato dal Parlamento per diventare ...

India : pena capitale a stupratori bimbe : 14.41 pena capitale per gli stupratori di bambine sotto i 12 anni di età. E' questa la misura decisa dal governo Indiano, seguita alla protesta popolare per lo stupro e l'uccisione di una bimba di 8 anni nello stato di JammuKashmir e del presunto stupro di una bambina da parte di un parlamentare del partito al poter nell'Uttar Pradesh. La misura tuttavia non è subito operativa deve passare all'esame del presidente della Repubblica ed essere ...

India - la decisione del governo : pena di morte per gli stupratori di bambine : Il governo ha deciso di imporre la pena capitale ai condannati per stupro di bambine sotto i 12 anni. La misura, che passerà ora all'esame del presidente della Repubblica Ram Nath Kovind, dovrà anche essere approvata dal Congresso prima di diventare legge.Continua a leggere

India - ipotesi pena di morte per chi stupra bambine sotto i 12 anni - : La misura, destinata ai condannati per violenza sessuale nei confronti delle bimbe, deve passare il vaglio del presidente della Repubblica e l'esame del Congresso. Nel Paese sono state numerose le ...

India : pena morte a stupratori bimbe : ANSA-AP, - NEW DELHI, 21 APR - Il governo Indiano ha deciso di imporre la pena capitale ai condannati per stupro di bambine sotto i 12 anni di età: la misura, che passerà ora all'esame del presidente ...

India - pena capitale per stupratori di bambine sotto i 12 anni : La decisione del governo segue la protesta popolare dopo lo stupro e l'uccisione di una bimba di 8 anni nello Stato di Jammu-Kashmir ed il presunto stupro di una bambina da parte di un parlamentare del Partito al potere nell'Uttar Pradesh

India - tre bambine violentate e uccise ai matrimoni/ Orrore senza fine : si chiede la pena di morte : India, tre bambine violentate e uccise ai matrimoni, Orrore senza fine: si chiede la pena di morte. Montano le proteste a Nuova Dehli per chiedere la pena di morte a chi stupra(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:19:00 GMT)