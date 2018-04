Spazio | come i satelliti stanno cambiando lo studio degli oceani

“Wow!”. Alessandro Perez - noto come il carabiniere più sexy d’Italia - colpisce ancora. Spuntano ‘certe’ foto e stavolta lo Spazio all’immaginazione è davvero poco : «È stato tutto merito di una foto e di un semplice telefono cellulare. Qualcuno, a mia insaputa, mi ha scattato la foto in divisa che è diventata virale sul web. Stavo prestando servizio a Firenze sul Ponte Vecchio con un collega. Non so chi l’abbia scattata, ma da quel momento mi sono ritrovato su tutti i siti del mondo». Così lo scorso anno Alessandro Perez aveva commentato l’improvviso aumento di popolarità ed il clamore che lo aveva ...

Dallo Spazio alla Terra - come i satelliti possono aiutarci a coltivare e allevare meglio : Le tecnologie spaziali possono fare la differenza nel modo in cui coltiviamo la Terra e alleviamo il bestiame. Le immagini satellitari possono dirci quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Allo stesso tempo, possono segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in ...

“Meghan è incinta!”. Quarto Royal Baby a palazzo. A sparare l’indiscrezione come se nulla fosse è la Markle. Le sue parole non hanno lasciato Spazio a interpretazioni e il gossip è esploso : “Harry lo aveva detto…” : Insomma, a Buckingham Palace è tempo di nascite. A breve il mondo accoglierà il terzo Royal Baby che presumibilmente nascerà prima delle nozze di Meghan Markle e Harry. Tutti si stanno chiedendo se la futura coppia di sposini ha già pensato ad allargare la famiglia, che si deve ancora legalmente formare. Se qualcuno pensa che è un po’ prematuro e che i due magari aspetteranno un pochino, sbaglia alla grande. Nonostante le voci di ...

Come si osserva l’universo nell’altro emisfero? Quali sono le sfide dello Spazio “a testa in giù”? [VIDEO] : I Maori la chiamano Aotearoa, “terra dalla lunga nuvola bianca”. Oggi la Nuova Zelanda combina tradizione e innovazione, e alla difesa del passato unisce un attento sguardo al futuro. Un futuro che punta a espandersi anche oltre il nostro pianeta: insieme alla vicina Australia, negli ultimi tempi la Nuova Zelanda ha scommesso sullo spazio. E in meno di due anni è riuscita a mettere in piedi un’agenzia spaziale, grazie a un accordo con ...

Lodovica Comello - più di 1500 proposte per 'Una canzone per me' : 'Dare voce e Spazio ad autori e compositori' - VIDEOINTERVISTA : Per tenere viva l'attenzione e l'interesse sul progetto durante la fase di raccolta delle canzoni, sono state fatte delle pillole social coinvolgendo personalità del mondo dello spettacolo come Elio ...

L’Italia dallo Spazio come non l’avete mai vista grazie al satellite Sentinel-3A [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A ha a bordo una serie di sensori all’avanguardia che forniscono informazioni preziose per monitorare il pianeta che cambia, ma questa immagine è stata acquisita con la fotocamera per gli oceani e per la terraferma. Con una impronta a terra di 2.700 km, questo strumento fornisce immagini che possono includere diverse nazioni. Da est ad ovest, l’immagine comprende le isole della Corsica e della Sardegna nel Mar ...

Gemma Essenziale a fianco di medici e nutrizionisti come sponsor di Spazio Nutrizione 2018 : Sale sì, ma poco e salutare. Se è vero che oggi in Italia il consumo di sodio è eccessivo – l’OMS suggerisce un cucchiaino da tè al giorno pari a circa 5 grammi, a fronte di un consumo medio tra gli 8,5 grammi delle donne e i 10,9 degli uomini, senza contare il sodio che si assume ogni giorno attraverso gli alimenti lavorati, come insaccati e formaggi – è altrettanto innegabile che un pizzico di sale serve all’organismo e, in cucina, rende i ...

"La lettura è un'isola e quello Spazio è la misura della nostra felicità". A Roma torna 'Libri Come' con Camilleri e Piero Angela : Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli a cominciare dall'inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di Roma, quando in dieci biblioteche sparse per i quartieri ...

“La lettura è un’isola e quello Spazio è la misura della nostra felicità” : torna a Roma "Libri Come" con Camilleri e Piero Angela : Un bambino tra i sette e gli otto anni, un Tom Sawyer del nuovo Millennio, con pantaloni ripiegati, senza scarpe, camicia jeans e cappello di paglia. In mano non ha una canna da pesca, ma un libro che legge attentamente seduto su una grande valigia con una grande luna piena che gli fa da abat-jour naturale. È rapito da quel testo (un racconto, una favola, chissà?) e non c'è smartphone o videogioco che possano distrarlo ...

Dai Tripla A ai cloni : come evitare indie-gestione - SpazioGames.it : Proprio per questo vogliamo farvi da "personal shopper", elencandovi alcuni tra i migliori esponenti di questo particolare e affascinante mondo. Non riteniamo sia necessario parlare dei prodotti più ...

Costacurta : 'Inter? Più Spazio alle bandiere - come il Milan. Sul futuro ct dobbiamo fare presto' : "La nuova proprietà del Milan ha capito che bisogna inserire persone che conoscano l'importanza della maglia rossonera e che possano trasmettere i valori del club ai nuovi. Chi ha giocato in quel club ...

Spazio - l’astronauta Paolo Nespoli racconta : la gravità sulla Terra è “come una prigione” : La sensazione più sgradevole che l’astronauta italiano ESA Paolo Nespoli ha provato rientrando a Terra dopo la missione VITA sulla Stazione Spaziale? La gravità, che Nespoli descrive “come una prigione” in occasione dell’incontro con gli studenti delle scuole organizzato oggi dall’Agenzia Spaziale Italian. “Tornando a Terra sembra di essere legato, come in prigione, mentre nello Spazio si ha la sensazione di ...