Dopo Zamasu | i leak di Dragon Ball FighterZ verranno confermati?

(Di sabato 21 aprile 2018)ha recentemente aggiunto al proprio roster Broly e Bardack e, negli ultimi tempi, ci si chiedeva quando sarebbe stato svelato il prossimo DLC. Alla fine un primo annuncio è arrivato, con il prossimo contenuto aggiuntivo che permetterà ai giocatori di giocare nei panni di Fused. E, a questo punto, ci sembra di poter essere in grado di confermare alcune previsioni fatte nei mesi scorsi.Deidavvero insistenti, infatti, avevano fatto trapelare l'intera lista di personaggi giocabili che sarebbero stati pubblicati come DLC di. L'operazione di data mining prevedeva proprio Broly e Bardack come primi add on, seguiti poi da Fusede Vegeth Super Saiyan Blue. Per quanto riguarda la fusione di Goku e Vegeta con i Potara in versione Super Saiyan divino, è praticamente certo che sarà lui il DLC immediatamente successivo a, e anzi ...