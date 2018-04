Ventidue anni assieme | l’addio di Wenger all’Arsenal

lanotiziasportiva

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il tramonto di un impero. Ecco la prima cosa che abbiamo pensato quando abbiamo appreso la notizia della separazione a fine stagione trae l’Arsenal, il suo Arsenal. Il classico fulmine a ciel sereno. https://t.co/Q9saKdTZOT — Arsenal FC (@Arsenal) 20 aprile 2018 Oddio, ormai eranoche a fine stagione il tormentone ‘#in o #out’ faceva capolino salvo poi venire rintuzzato dall’ennesima qualificazione in Champions League (19 di fila, scusate del poco), quindi prima o poi doveva accadere. Il capolinea sembrava arrivato al termine della passata stagione, con il quinto posto in campionato, ma la conquista della FA Cup (2-1 contro il Chelsea) aveva nuovamente rimandato ogni discorso di addio. Ancor peggio quest’anno con i Gunners inchiodati se va bene al sesto posto, ma la semifinale di Europa League era li, pronta nuovamente a sparigliare le carte in ...