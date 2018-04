Direttore scuola Cai sentito da inquirenti sulla valanga di Pila - AostaOggi IT

L'OSSERVAZIONE DAL BASSO ……..DI Direttore. Per una scuola capace di istruire educando : riflessioni a margine dei casi di bullismo nella ... : Ogni giorno la cronaca ci mette di fronte a casi di aggressioni di studenti e genitori nei confronti dei professori. E' in atto un vero e proprio cortocircuito tra scuola e famiglia, che ci conferma come il nostro ...