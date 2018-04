Superenalotto vinto | cosa si può fare a Caltanissetta con 130 milioni di euro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) 130. Ovvero il la somma del reddito pro capite di oltre 12mila abitanti di. Ecco quanto hail fortunato (o la fortunata) nisseno al. 130, meno qualche milione di tasse ad essere sinceri, arrivano, quindi, in un Comune di 62mila abitanti nel cuore della Sicilia. Un Comune e un territorio devastati da un sogno industriale che ha prodotto solo inquinamento, macerie e devastazione, record di disoccupazione e rischio povertà assoluta. 130dicevamo, molti di più di quelli erogati da Stato e Regione per fantomatiche campagne e bandi. Masi puòcon quella cifra? Ad esempio potresti decidere di sostituirti alle istituzioni e finanziare la messa in sicurezza della viabilità provinciale. E non solo provinciale considerando che all’intera Sicilia sono stati destinati a febbraio scorso 179per strade e ...