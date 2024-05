Napoli su Mateta del Crystal Palace per sostituire Osimhen – L’Équipe

(Di martedì 14 maggio 2024)punta sudelcome sostituto di. Interesse del club partenopeo per l’attaccante francese. Secondo quanto riportato da, ilsarebbe interessato a Jean-Philippe, attaccante francese di 26 anni attualmente in forza al, che ha vissuto una delle sue migliori stagioni in Premier League, potrebbe essere l’erede di Victor. IlsuIn questa stagione,ha segnato 13 gol in Premier League, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui il. Il giocatore ha rivelato in un’intervista con la testata francese che a fine ...

Scommesse ippiche in agenzia: nel primi quattro mesi del 2024 sul podio Napoli, Milano e Roma. I dati di tutte le province - Scommesse ippiche in agenzia: nel primi quattro mesi del 2024 sul podio napoli, Milano e Roma. I dati di tutte le province - Positivi i primi quattro mesi del 2024 nelle scommesse ippiche per napoli, Milano e Roma che hanno dominato il podio delle province italiane ...

Scommesse sportive in agenzia: nel 2024 spesa ad oltre 320 milioni di euro. Al primo posto Napoli. I dati di tutte le province - Scommesse sportive in agenzia: nel 2024 spesa ad oltre 320 milioni di euro. Al primo posto napoli. I dati di tutte le province - napoli, Roma e Milano: non cambia il podio delle province italiane dove si è giocato di più in agenzia nelle scommesse sportive nei primi quattro mesi del 2024 ...

Un intenso pomeriggio di emozioni: l’arrivo all’Hotel Caruso di Ravello del procuratore di Napoli Nicola Gratteri - Un intenso pomeriggio di emozioni: l’arrivo all’Hotel Caruso di Ravello del procuratore di napoli Nicola Gratteri - Tutela: è stato questo il leitmotiv dell’intensa giornata che il Caruso, a Belmond Hotel di Ravello e Ravello hanno vissuto il 9 maggio scorso quando, alla presenza del Procuratore di napoli Nicola Gr ...