Guardiola elogia l’Atalanta | E’ incredibile - possono battere chiunque

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Il tecnico del Manchester City Pepdi Gian Piero Gasperini. La Dea è stata oggetto di esaltazione da parte del tecnico dopo un breve commento sulla terza posizione del Liverpool in Premier League: “Il Liverpool è una squadra perdente? No. Hanno fallito? No. È una squadra, la stessa che è stata in competizione con noi per anni… Il Liverpool è da considerare come una squadra vincente perché alla fine di tutto ha lottato per vincere quattro trofei, per essere in quella situazione. Hanno affrontato. Avete visto Atalanta-Roma? La partita che hanno fatto…, loro”. SportFace.