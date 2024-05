Atalanta - Gasperini | 'Siamo testard - vogliamo la Coppa Juve con meno risulta -i, ma'

(Di martedì 14 maggio 2024) `Ho sempre pensato fosse l`unico trofeo possibile per una società come l`, è la terza volta che ci arriviamo in cinque anni ma noi...

Bergamo, 14 maggio – La favola dell’ Atalanta , pronta a giocarsi due finali di Coppa Italia ed Europa League in una settimana, e a far viaggiare 35mila tifosi bergamaschi tra Roma e Dublino, si arricchisce di una nuova pagina a lieto fine. A tre ...

Le parole di Gian Piero Gasperini in vista della FINALE di Coppa Italia Atalanta Juve : tra analisi, considerazioni e ovviamente molti stimoli In conferenza stampa ecco le parole di Gian Piero Gasperini aspettando la finale di Coppa Italia tra ...

Atalanta-Juve, Gasperini: “La vittoria contro la Roma ci ha dato forza” - atalanta-Juve, gasperini: “La vittoria contro la Roma ci ha dato forza” - Bergamo. In occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 tra atalanta e Juventus, il Comune di Bergamo ha scelto di mettere un maxischermo e ha emanato la conseguente ordinanza di ...

Atalanta-Juventus, la conferenza stampa di Allegri | LIVE - atalanta-Juventus, la conferenza stampa di Allegri | LIVE - Vigilia di atalanta-Juventus, finale della Coppa Italia 2023/2024 ... L’incrocio contro la ‘Dea’ di gasperini potrebbe rappresentare anche l’ultima finale sulla panchina della Juve per Massimiliano ...

COPPA ITALIA - Atalanta, Gasperini: "I nostri risultati un manifesto della meritocrazia" - COPPA ITALIA - atalanta, gasperini: "I nostri risultati un manifesto della meritocrazia" - "Questa per noi è la terza finale negli ultimi cinque anni, un risultato straordinario per un club di provincia come il nostro. Ma anche per Bergamo e i tifosi bergamaschi. E' un motivo d'orgoglio per ...